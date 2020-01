A polêmica faixa amarela e seus desdobramentos; sem carros no local, só cavalos

Na terceira capital Farroupilha, considerada a cidade com o maior desfile de 20 de Setembro do Estado, a diversão no final de semana também pode ser a cavalo.

Assim, o fato inusitado nesta época do ano chamou atenção dos internautas e viralizou nas redes sociais na noite de ontem (17.

Depois que foi pintada uma faixa amarela dos dois lados da primeira quadra da Avenida Doutor Lauro Dorneles, entre a Praça General Osório e Vinte de Setembro, com o propósito de proibir o estacionamento de veículos das 22h às 5h, um grupo de amigos chegou no local a cavalo.

A foto repercutiu entre os internautas. A maioria considerando o inusitado meio de transporte, porém, muito autêntico para Alegrete.

No último dia 15, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana determinou a pintura dos dois lados da via de amarelo para impedir o estacionamento naquela quadra. O horário estipulado é das 22h às 5h. A medida obedece a Lei do Silêncio, de acordo com Código Brasileiro de Trânsito, segundo interpretação da Secretaria de Segurança e Mobilidade.

O proprietário do local, Bruno Bianchi, disse que está fazendo tudo conforme a Lei e que o local é para pegar bebida e sair, conforme o alvará. O que faz sempre é controlar e minimizar o som alto e solicitar às pessoas que não fiquem em frente às casas. Mais do que isso, destaca que a rua é pública. Sempre que acaba o movimento, eles limpam a rua e deixam tudo em ordem no local. – Somos um grupo de jovens tentando trabalhar, disse Bruno.

Por outro lado, os moradores da primeira quadra da Avenida Dr Lauro Dorneles, fizeram um abaixo assinado solicitando medidas para impedir os abusos por arte do público que frequenta a distribuidora 24h naquela quadra.Conforme uma dona de casa, além da junção e barulho na rua, ao abrirem as portas das casas sentiam um forte cheiro de urina. Ocorreram ligações para o 190 reclamando do barulho.