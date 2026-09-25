A Primavera das flores e das alergias respiratórias em Alegrete

A Primavera é conhecida pela floração dos jardins e o verde nos campos que muda as paisagens em qualquer lugar. Porém, junto com toda esta beleza que encanta os olhos nesta estação são evidentes as doenças alérgicas, principalmente as respiratórias. E com o frio que ainda faz na região, elas estão, potencialmente, evidentes em pessoas de todas as idades.

Já em relação a Primavera, a polinização das plantas liberada por flores, árvores e gramíneas durante a reprodução, é o principal alérgeno da estação e se espalha facilmente pelo vento.

As mudanças climáticas com a alternância rápida entre dias frios, quentes e secos irrita as vias aéreas e debilita as mucosas protetoras do nariz e da garganta. O vento forte típico da primavera movimenta partículas acumuladas, aumentando o contato com substâncias que causam alergia.

Os fungos e o mofo causados pela umidade do inverno aumentam e favorecem a proliferação de bolor, cujos esporos pioram quadros alérgicos e crises de asma.

A orientação de médicos e especialistas é de que as pessoas arejem muito bem suas casas, tirem a poeira mesmo estando frio, pois é preciso manter os ambientes limpos, isso ajuda a saúde e o sistema respiratório. Outra dica, é que as pessoas tomem muita água, porque o corpo precisa e isso também ajuda a saúde respiratória.