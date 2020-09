A primeira Bhaita do Alegrete e a única; conheça a agência de marketing que vem revolucionando o mercado empresarial

Compartilhe









A Bhaita Marketing é uma agência de marketing “full-service”, moderna e dinâmica, focada em obter sempre os melhores resultados para seus clientes. Ao longo de 2 anos de trajetória, houve a conquista de clientes importantes e de grande nome em Alegrete e Região.

Os Sócios Thiago Miranda e João Pedro Hoffmann, contam que trabalham com o propósito de guiar e orientar seus clientes para o caminho certo no mundo do marketing. Utilizando de diversas ferramentas de comunicação para atingir seus objetivos com uma assessoria que tem como objetivo potencializar o marketing de empresas na obtenção de resultados positivos por meio de serviços integrados, estrategicamente alinhados com a sua real necessidade, tendo como finalidade a melhora de sua comunicação e o aumento de sua performance digital e offline.

A Bhaita Marketing conta com os seguintes serviços:

Gestão em Redes Sociais (Pacotes Empresariais)

Criação de Marca

Branding (Gestão da Marca)

E em breve a Bhaita Marketing vai lançar o seu mais novo serviço o B²B (Bhaita two Businnes).

Uma consultoria empresarial com o foco no aumento do lucro!

“Não existe um caminho certo ou uma receita pronta, existem possibilidades que combinadas podem atingir um determinado resultado.” Afirma João Pedro Hoffmann, Diretor de Gestão da Agência.

Nota-se ao conversar com “Os guris da Bhaita”, como são chamados carinhosamente pelos clientes, que eles são apaixonados por boas ideias e focados no crescimento do menor ao maior cliente da Agência.

“A pandemia mostrou o real valor do marketing digital, tão desvalorizado pelo meio empresarial, e agora o digital é um caminho sem volta, e quem não se adaptar ao novo normal poderá sair do mercado!” Completa Thiago Miranda, Diretor de Marketing, Comunicação e Sucesso do Cliente.

A Bhaita Marketing acredita que todos os esforços de comunicação devem gerar resultados e superar as expectativas, atraindo novos clientes, se relacionando melhor com o público e desenvolvendo uma imagem corporativa relevante e que aumente o faturamento da sua empresa.

A proposta dos “Guris da Bhaita” vai além do Marketing Digital, com Inspiração e determinação!