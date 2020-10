A publicitária que venceu as sequelas de um grave acidente pela fé e perseverança

Compartilhar













Na tarde de domingo(4), a alegretense Fernanda Souza fez uma declaração emocionante em seu perfil no Facebook.

O motivo, foi um testemunho por ter vencido um grave acidente. Ela descreveu com detalhes como a fé, a perseverança e o apoio emocional foram indispensáveis.

Há um ano, um ônibus passou em cima da perna esquerda. Hoje, publicitária e treinadora Motivacional, ela declara que está bem.

Fernanda disse que atualmente ajuda as pessoas com treinamentos, assim como, empresas a atingirem seus objetivos e crescimento. Ela ressalta que sempre dá certo, pois é usada como instrumento de Deus e descreveu sua história para exemplificar a luta e a vitória.

Veja abaixo o testemunho da alegretense:

O início da descrição fala de problemas sério de saúde que ela poderia ter desistido a qualquer momento, mas a fé e sua força a conduziram para a realização e concretização de tudo que conquistou em um período muito delicado.

Especializada em gestão emocional, Fernanda foi esquizofrênica e depressiva no passado, o que já tinha sido uma etapa bastante difícil, mas que superou.

A fala começa, assim que ela lembrou o que ocorreu em outubro do ano passado. Um acidente de trânsito e a luta contra uma trombose venosa profunda.

Segundo a alegretense, foram cinco meses deitada dia e noite onde anticoagulantes faziam o trabalho de afinar o sangue para “derreter” o trombo, pois um deslocamento do mesmo poderia ser fatal. O mesmo remédio, também, poderia causar uma hemorragia séria.

“Em meio à luta veio uma infecção grave no dente que não poderia nem mexer, mas venci e sabe como? O Senhor Deus me deu uma palavra que estaria comigo e que não era para eu temer, pois tudo seria para o meu crescimento e foi exatamente assim. Minha perna poderia ser amputada e não foi, tudo indicava uma sequela para vida toda, pois fiquei mancando muito tempo e, por milagre não tenho sequela nenhuma”- falou a jovem.

Ele segue falando que tudo o que Deus disse se cumpriu e o que Ele tem para todos é um futuro cheio de prosperidade e não desgraça então, é só acreditar e levantar.

“No hospital, mesmo, terminei alguns estudos e cursos, deitada estudava. Hoje, formada em gestão Emocional e master coach, digo que tudo está em nossa cabeça, somos o que acreditamos ser. Salomão disse em provérbios, como imaginar a sua alma, assim será. Perdi um escritório onde estava, sofri uma falência por não poder trabalhar e minha família se uniu e me ajudou. Eu não desisti, comecei um trabalho home office, deitada mesmo, com todas às limitações, apenas com o notebook e um telefone e, em meio à pandemia, comecei a auxiliar empresas com consultorias e marketing. Todos, assim como eu, precisaram se reinventarem e não desistirem perante a crise e deu certo”- disse.

Ainda em seu relato, Fernanda ressaltou que, muito mais temos pela frente, basta não desistir, não baixar a cabeça. Na atualidade, com a empresa Con Nect Well atua para mudar empresas e pessoas, motiva a todos que perderam o emprego a abrirem seu próprio negócio, empresas conhecidas ao crescimento e pessoas com depressão a saírem dela.

“Digo, sou apenas um instrumento, pois tudo é Deus. Sou grata a todos que me ajudaram. Lembrando que: se te jogarem uma pedra da Glória a Deus, pegue ela e forme mais um degrau para você subir. Deus é bom , Ele sabe todas as coisas e venho agradecer através deste testemunho a tudo que fez e esteve ao meu lado. Obrigada Senhor glorioso és, tenho guardado e anotado cada palavra , pois minha Mãe que se virou em 50 é testemunha, cada vez que tinha que sair correndo ao hospital com falta de ar, ou inchaço da perna que ficava roxa, abria a Bíblia e ali estava que o Senhor era comigo e tudo iria passar. Eis que se cumpriu. Grata excelentíssimo”-finalizou.