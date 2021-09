A reação ao aumento do rotativo se vê nas ruas

O primeiro dia de aumento do preço da tarifa partindo de valor de rotativo de 0,80 centavos a meia hora que passou a um real pegou muitas pessoas de surpresa.

Nas principais ruas do centro, onde tem a cobrança do estacionamento no meio da manhã, muitos espaços vazios. Os condutores estavam divididos e muitos não sabiam do aumento.

Agentes que atuam na Gaspar Martins e General Vitorino comentaram que caiu o movimento. Uma disse que, no mesmo horário, em dias anteriores tinha 80 reais e neste dia 1º de setembro contabilizava 39.

Muitas pessoas no início do mês precisam vir ao centro para ir a bancos, pagar boletos e outros serviços e comentaram sobre o aumento.

Um médio produtor rural que, raramente diz vir à cidade, estava com a esposa e comentou que nem deveria ter rotativo numa cidade como Alegrete. É uma forma de tirar dinheiro das pessoas, e com tudo subindo “estamos que nem coelhos com as orelhas puxadas – correndo com olhos arregalados e vamos.”

Uma professora aposentada nem sabia do reajuste e reclamou falando que cada vez o povo é penalizado com tanto aumento de tudo e com salários congelados.

O Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Rui Alexandre Medeiros, explica que do valor total arrecadado,18% retorna à Prefeitura. O valor vai para o Fundo Municipal de Trânsito e só podem ser destinadas às questões de trânsito como a sinalização urbana, fiscalização e contratos da Secretaria.