A realista simulação de incêndio em escola, mobilizou Bombeiros, alunos e professores

Quase 100 pessoas entre alunos e funcionários da EMEI Palmira Palma participaram do simulado.

O som alarmante das sirenes que os alegretenses ouviram na manhã de quinta-feira(30), deixou alguns assustados e apreensivos para saber o que de fato estava acontecendo, além do caminhão dos Bombeiros, a ambulância também adentrou o pátio da Emei Palmira Palma, bairro Vila Nova.

Na sequência, a ambulância saiu como se fosse à UPA. Contudo, toda a ação foi mais um simulado de incêndio e resgate pelo Corpo de Bombeiros.

O simulado faz parte da Semana de Prevenção de Incêndio realizado pelo 10º Batalhão de Bombeiro Militar, na cidade.

Por volta das 9h40min, as sirenes do caminhão e da ambulância indicavam que eles estavam a caminho do educandário e, rapidamente, chegaram. O tempo de deslocamento, deu em torno de quatro minutos.

Na escola, como prevê o plano de emergência, a evacuação, ordeira e tranquila das crianças e funcionários já havia acontecido, entretanto, uma professora teria inalado a fumaça e, por esse motivo, precisou de atendimento. Enquanto uma equipe realizava a “extinção” das chamas, outra equipe realizava o atendimento à vítima.

Tudo foi feito de forma muito realista para dar realmente a dimensão de como seria em caso de um sinistro. No simulado, houve o salvamento de uma vítima de incêndio, em uma sala. Ela foi removida e encaminhada ao Hospital pela ambulância dos Bombeiros e, simultâneo a Brigada de Incêndio de Alegrete, com roupas e máscaras especiais, fez o combate do fogo.

O educandário que é composto por berçário e maternal, foi elogiado pelo 1º Tenente Delzevan de Ávila, pois é um prédio de fácil acesso e os educadores realizaram a evacuação de forma tranquila e rápida, o que é muito importante.

Ao final do simulado, o olhar curioso, encantado e ao mesmo tempo surpreso dos pequenos, culminou em uma sessão de fotos. Os pequeninos, fizeram questão de se aproximar dos Bombeiros e não escondiam a admiração.

A segurança contra incêndio em edificações não depende somente de um bom projeto e execução das medidas preventivas. Depende também do conhecimento dos riscos e que todos saibam agir numa situação de emergência – explicou o Tenente que coordenou a ação com o sargento Cadona.

Do ponto de vista de treinamento, o evento foi um sucesso, com todos os envolvidos trabalhando em conjunto, os transformando em uma equipe que tinha por objetivo maior preservar a vida humana, que no final das contas é o principal motivo de um evento como este.

A diretora da EMEI Palmira Palma, Jocelaine Freitas, agradeceu aos Bombeiros, falou da importância da atuação de todos, ressaltou que foi um grande aprendizado, mas acrescentou que nunca, nenhuma escola precise passar por uma situação real, apenas os simulados.

A Semana de Prevenção de incêndio ocorre até o próximo domingo, e a programação completa contou também com palestras em escolas da cidade, vistorias, exposição dos materiais ao público, um torneio society e o bombeiro por um dia.

A simulação foi coordenada pelo 1º Tenente Delzevan de Ávila e o sargento Cadona.

No resgate estavam os soldados Bruno e Fernando, já no caminhão, estavam o sargento Guedes e o soldado Lucas, sendo soldado Neto o condutor.

Abaixo orientações sobre prevenção a incêndios: