A Rede de Ópticas Mercadão dos Óculos realiza Campanha da Semana da Saúde Visual de 4 a 9 de julho

Para conscientizar a população da importância do acompanhamento oftalmológico, no dia 10 de julho é comemorado o Dia Mundial da Saúde Ocular.



Com isso, o Mercadão dos Óculos em todas as mais de 600 lojas no Brasil, estarão realizando a campanha da Semana da Saúde Visual, que acontecerá entre os dias 04 a 09 de julho.



Nestes dias serão realizados testes de acuidade visual gratuito disponíveis para toda população, diretamente na loja , sem necessidade de agendamento.



Nestes dias haverá esclarecimento de dúvidas sobre dificuldades visuais, lentes oftálmicas, distribuição de brindes e muitas promoções para os clientes que desejarem renovar seus óculos.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 7,5 milhões de crianças em idade escolar sejam portadoras de algum tipo de deficiência visual e 75% delas necessitam de teste específico para identificar o problema.



Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 10% dos alunos primários necessitam de correção por serem portadores de erros de refração: hipermetropia, miopia e astigmatismo. Destes, aproximadamente 5% têm redução grave de acuidade visual, isto é, menos de 50% da visão normal.



Esses são motivos suficientes para levar seu filho ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano e escolher lentes oftálmicas de qualidade e com garantia estendida. E isso, você encontra no Mercadão dos Óculos!



Para comemorar a Semana da Saúde Visual a loja estará com uma campanha exclusiva da rede até dia 9 de julho: Filtro de luz azul GRÁTIS, na compra de lentes digitais, válido para lentes visão simples, ocupacionais e multifocais.

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete