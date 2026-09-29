A rede de solidariedade que minimiza o sofrimento de famílias do Passo Novo

Em meio aos estragos provocados pela chuva de granizo que atingiu o Distrito de Passo Novo, em Alegrete, no último sábado (26), uma rede de solidariedade começou a se formar para auxiliar as famílias que tiveram suas residências danificadas. As pedras de gelo, em alguns pontos, chegaram a dimensões próximas às de uma bola de tênis, provocando danos em telhados e deixando moradores em situação de vulnerabilidade.

Desde as primeiras horas após o temporal, moradores, empresários, comerciantes e grupos de voluntários passaram a se mobilizar para arrecadar e entregar materiais às famílias atingidas.

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Uma das primeiras iniciativas partiu da empresária Josana Richardt, que reuniu amigos para arrecadar alimentos, materiais de limpeza e colchões. Para ela, a mobilização demonstra a importância da união da comunidade em momentos de dificuldade.

“Solidariedade também salva vidas”, afirmou Josana.

Lonas foram levadas às primeiras casas atingidas

Entre os voluntários que se mobilizaram estão Everton Dias, comerciante, Humberto Gomes Fagundes, de um posto de combustível, e integrantes do Grupo Salve. O grupo atua há mais de 15 anos em ações de auxílio a pessoas atingidas por situações de emergência em Alegrete.

Após o temporal, uma das primeiras providências foi levar lonas para proteger as residências que tiveram os telhados danificados. Na sequência, os voluntários passaram a fazer um levantamento das casas atingidas para identificar as principais necessidades das famílias.

Segundo Everton, a disposição em ajudar é o que mantém o grupo mobilizado.

“O que nos move é a vontade de fazer, de ajudar e de fortalecer as pessoas nesses momentos difíceis. Tem que se mexer, pois muitos precisam de nós”, afirmou.

A mobilização já possibilitou a compra de 120 telhas, mas a necessidade continua. O grupo segue arrecadando recursos para adquirir mais materiais para a reconstrução dos telhados.

As doações podem ser feitas pelo Pix (55) 99965-975.

Outros voluntários também estão ajudando

A mobilização não se limita a um único grupo. Bruno Borjão também se juntou às ações para atender as famílias atingidas no Passo Novo. Conhecido por participar de iniciativas de auxílio a moradores afetados por enchentes e incêndios, ele novamente mobilizou amigos e recursos para atender a comunidade.

O grupo coordenado por Borjão já levou colchões, zinco e telhas de fibrocimento (Brasilit) para famílias atingidas.

“Eu sempre gostei de fazer isso, pois acredito que são nestas horas que mais temos que fazer pelos nossos semelhantes”, declarou.

Segundo Borjão, neste primeiro momento, uma das prioridades é garantir que as casas atingidas sejam novamente cobertas, especialmente diante da possibilidade de novas mudanças nas condições do tempo.

Durante uma das ações no Segundo Distrito de Alegrete, os voluntários enfrentaram chuva e precisaram utilizar lonas sobre a carroceria de uma caminhonete para proteger os materiais e continuar o trabalho de entrega.

Solidariedade que se multiplica

Além dos grupos citados, muitas outras pessoas também estão participando da mobilização, seja por meio da doação de materiais, alimentos, colchões, recursos financeiros ou pela ajuda direta às famílias.

A corrente de solidariedade mostra que, diante dos prejuízos provocados pelo temporal, diferentes setores da comunidade estão se unindo para atender necessidades imediatas dos moradores.

Neste momento, entre os materiais mais necessários estão telhas, zinco, materiais para cobertura dos imóveis, colchões, alimentos e produtos de limpeza. A mobilização dos voluntários deve continuar nos próximos dias, conforme forem identificadas novas necessidades entre as famílias atingidas.

A força da rede formada após o temporal reforça uma característica que costuma aparecer em momentos de emergência: quando uma comunidade se mobiliza, pequenas ações individuais podem se transformar em uma ajuda coletiva capaz de chegar a quem mais precisa.