A rotina de um alegretense como Guarda-Vidas numa guarita do Litoral Norte

Em todo litoral gaúcho, são 1.020 profissionais entre civis e militares. O alegretense Leonardo Leonardi Rodrigues é um dos guardas-vidas que está trabalhando nas praias gaúcha.

Pelo WattsApp em uma tarde de folga, ele atendeu a reportagem. Praticante de esportes, Leonardo já se preparava para correr na areia mas aceitou conversar com o PAT.

Ele ficou sabendo da atuação dos guardas-vidas quando estava no Exército, e desde então sempre alimentou o sonho de ser um.

Leonardo conta que há 5 anos que ensaiava para realizar o curso e nunca dava. Finalzinho de 2020, o alegretense desembarcou no litoral gaúcho, precisamente na praia de Arroio do Sal.

Foram 20 dias de curso, com horas aulas de instrução aquática, juntamente com parte física onde era treinado corrida, natação e exercícios de resistência muscular.

“No curso além da prática tivemos várias instruções teóricas visando conhecimento geral tanto do serviço de guarda vidas como particularidades ambientais”, explica Rodrigues.

O guarda-vidas alegretense foi aprimorado a parte técnica visando muito, o assunto salvamento propriamente dito de tudo, das formas com material de apoio, sem material, em dupla, sozinho e contemplando todo tipo de técnica de salvamento aquático.

As atividades em Arroio do Sal obedece turnos alternados, um dia pela parte da manhã e outro pela parte da tarde, sempre das 8h às 13hs, e a tarde das 13hs até às 19h30min.

A rotina de um turno de trabalho inicia cedo. Ele entra no mar para o reconhecimento da área, onde se analisa se tem buracos ou correntes de retorno que possam se tornar perigosas para os veranistas. Identificado alguma, os locais são sinalizados através de bandeiras.

O próximo passo é preparar a guarita com a tradicional confecção dos montes de areia para possível salto para salvamento e claro como de costume ornamentar o monte de areia com um desenho ou mensagem para os veranistas.

“Trabalhamos bastante com foco na prevenção. Conversamos bastante com as pessoas orientando sobre os riscos e informando os cuidados necessários para um boa estadia na praia”, explica Leonardo sobre sua conduta na faixa da areia.

Indagado sobre a pandemia, o alegretense diz que procura não deixar formar muita aglomeração e costuma conversar de forma educada e orientando os banhistas.

“Mantemos um distanciamento de segurança sempre que vamos passar alguma orientação e estamos de máscara. Só não usamos em cima da guarita”, destaca.

O alegretense diz que o movimento da praia, apesar de tudo está grande nos finais de semana. Durante a semana é mais calmo. “As vezes dá trabalho para controlar o pessoal. Foi um ano muito complicado e os veranistas estão saindo para tentar descansar um pouco”, explica. “Nós resta tentar manter o máximo possível as medidas de segurança. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Estar aqui, poder realizar um sonho e trabalhar nessa função que é tão importante e tão gratificante. Cuidar e zelar pelo próximo”, orgulha-se o alegretense.

Leonardo conta que em Arroio do Sal, o pelotão é muito fera. São todos focados em treinar, adeptos dos esportes, a turma quando não está atenta na guarita, prefere praticar alguma atividade. “No turno inverso, nos juntamos e vamos para o mar treinar e correr na areia”.

O alegretense diz que treinamento difícil combate fácil. “Todos nós tentamos estar na melhor forma possível para que se alguém precisar, ir lá e buscar o mais rápido e eficiente possível. Como diz nosso lema aqui: Qualquer dia qualquer hora qualquer mar Salvar salvar sempre salvar”, destaca Leonardi.

Completando uma semana sem resgate, Leonardo aposta na prevenção para proteger os banhistas que optarem pela praia em Arroio do Sal.

Longe de casa, da família, do filho pequeno, a saudade só aumenta, mas por estar fazendo uma atividade de grande importância que é cuidar e ajudando salvar vidas, o sonho realizado oculta um pouco a saudade de sua família.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pesssoal