A saúde visual dos seus olhos tem endereço certo com o Mercadão dos Óculos

A primavera chegou e com ela os dias coloridos, vibrantes e quentes. O clima além do normal. O cuidado com a saúde deve ser redobrado e, principalmente com a saúde visual.

Mercadão dos Óculos através da sua equipe, está muito bem preparada para cuidar da saúde dos seus olhos. A estação exige óculos solares de qualidade com toda a proteção que você e sua família merecem e, por tudo isso o convite é imperdível.

No Mercadão dos Óculos, você encontra belíssimos modelos adultos e infantis de coleções exclusivas da rede, incluindo as grifes Rizz, Chris Flores e Luan Santana, além da famosa linha Sabrina Sato Eyewear, todos produzidos pelos melhores laboratórios, cumprindo todos os padrões de exigência do segmento, com proteção UVA e UVB, o que proporciona ao cliente, segurança, conforto, produto de qualidade, preços bem abaixo do mercado e condições incríveis.

Além dos óculos solares em destaque, o Mercadão dos Óculos, oferece óculos de grau com lentes exclusivas e armações que combinam com o seu estilo.

Aproveite e participe da Promoção do mês de outubro!

Promoção, “Comprou, Ganhou” – O cliente que realizar a compra de um óculos completo a partir de R$ 400,00, estoura o balão surpresa na loja e ganha o prêmio na hora (um solar, uma armação, lente antirrefllexo) ou um super desconto de até 30%.

Outra novidade que merece todos os aplausos, é que o Mercadão dos Óculos, uma das maiores e mais premiadas redes de óticas do Brasil, conquistou pela quarta vez consecutiva o prêmio “Melhores Franquias do Brasil 2020”, realizado pela Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, da Editora Globo.

O prêmio foi entregue às redes que demonstraram excelência na gestão e atingiram a avaliação de cinco estrelas. E também neste ano, o Mercadão dos Óculos recebeu outros dois prêmios: o Selo de Excelência em Franchising (também pela quarta vez) e o prêmio RA1000,do Portal Reclame AQUI, onde atualmente a nota da rede é 9.3, a maior de todas as óticas. Todos os prêmios só reafirmam o compromisso da rede e o sucesso do modelo de negócio.



Lembre-se:

Leve sua receita até a loja ou se preferir agende um atendimento com um dos consultores, através do WhatsApp (55) 9 9984-2218. A empresa também possui atendimento domiciliar e serviço delivery.

Mercadão dos Óculos – Ninguém vende mais barato que a gente.

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline Menezes