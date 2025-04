A Semana Santa na visão das diferentes religiões de Alegrete

A Semana Santa é uma data que remete ao sacrifício, morte e ressureição de Cristo. Os católicos a celebram de forma intensa, depois da Quaresma que são os 40 dias pós Carnaval.

Os católicos realizam a via sacra, procissão do senhor morto e missa que marcam o sofrimento de Jesus, antes da ressureição no domingo de Páscoa. É uma semana de muita reflexão em que devemos fortalecer ainda mais a nossa fé que deve nos mover inspirados em Cristo que sofreu, foi crucificado e morto para salvar a humanidade, observou Padre Irinei Machado. -Todos os dias temos que nos lembrar do salvador orar, e buscar sempre os melhores valores cristãos para vivermos na paz e no amor em nossas comunidades, nunca esquecendo de realizar ações de solidariedade e amor ao próximo, pontuou.

Na Doutrina Espírita, conforme Rosane Vialverde, a data é vista sob uma perspectiva mais ampla e menos ritualística do que nas tradições cristãs convencionais. O Espiritismo é uma doutrina dos Espíritos que através da codificação realizada por Allan Kardec nos traz os ensinamentos de Jesus Cristo que é um guia moral para a humanidade, A Doutrina interpreta a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo de maneira simbólica e filosófica, focando nos ensinamentos éticos e no processo de evolução espiritual.

Os Principais Aspectos da Semana Santa para o Espiritismo:

Exemplo de Amor e Sacrifício:

A crucificação de Jesus é entendida como um exemplo supremo de amor, abnegação e perdão, reforçando a importância da caridade e da renúncia aos interesses materiais em favor do bem coletivo. Ressurreição como Renovação Moral:

A ressurreição não é vista como um fenômeno físico, mas como uma mensagem de esperança, simbolizando a vitória do espírito sobre as limitações materiais e a imortalidade da alma. Reflexão e Reforma Íntima:

A Semana Santa é um convite à autoavaliação, ao arrependimento sincero e à busca por melhorias morais, alinhando-se ao conceito espírita de “Nascer de Novo” que nada mais é do que progresso espiritual através das reencarnações. Foco nos Ensinamentos, não nos Rituais:

O Espiritismo não valoriza cerimônias externas como procissões ou jejuns, mas enfatiza a prática do amor ao próximo, do perdão e da justiça, que são o cerne da mensagem de Jesus. Kardec e a Interpretação Espírita:

No O Evangelho Segundo o Espiritismo Kardec analisa os eventos da Paixão destacando lições como humildade, resignação e fé, incentivando os espíritas a vivenciarem esses valores no dia a dia.

Com isso podemos dizer que:

para o Espiritismo, a Semana Santa é um período de reflexão profunda sobre os exemplos deixados por Jesus, incentivando a transformação interior e a vivência da caridade que são essenciais para a evolução espiritual. A celebração é íntima e prática, sem dogmas, mas com foco na renovação moral.

Para os evangélicos, explica o Bispo Ênio Bastos, a Sexta-feira Santa é um dia de grande importância espiritual, pois relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo. É vista como um momento de reflexão, gratidão e reverência pelo sacrifício que, segundo a fé cristã, Jesus fez para oferecer salvação à humanidade.

Alguns pontos-chave do significado da Sexta-feira Santa para os evangélicos:

Sacrifício de Jesus: Eles creem que Jesus morreu para pagar pelos pecados da humanidade, oferecendo redenção a todos que creem nEle. Amor e graça de Deus: O evento é visto como a maior demonstração do amor de Deus, ao entregar Seu Filho para morrer pela humanidade. Reflexão e oração: Muitos evangélicos aproveitam o dia para orar, meditar na Bíblia (especialmente nas passagens da crucificação) e agradecer pela salvação. Cultos especiais: Algumas igrejas realizam cultos na sexta-feira com foco no sacrifício de Jesus, muitas vezes com músicas mais introspectivas, leituras bíblicas e mensagens sobre a cruz. Sem rituais fixos: Ao contrário de algumas tradições católicas, os evangélicos não costumam seguir rituais litúrgicos específicos, como procissões ou jejuns obrigatórios, mas o espírito de reverência permanece.

Para Umbanda Cristo é o líder maior e Suzana Santos explica que só vai abrir o templo no dia 23. E nesse tempo como Jesus morreu crucificado eles não ascendem velas e não chamam os caboclos. É um sinal de respeito e reflexão a data que referência a morte do maior líder cristão da humanidade.