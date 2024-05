A simplicidade e valores passados de mãe para filha na família Amaral de Alegrete

Um dos assuntos mais comentados em Alegrete no de 2024 foi a participação de Matteus Amaral no BBB. E um dos principais pontos evidenciado pelo participante era o amor e carinho que ele demonstrava pelas mulheres de sua vida: Luciane Amaral (mãe) e Neuza França (avó). Mas como essas virtudes se formaram na personalidade de Matteus? Para entender melhor essa relação familhar que rendeu elogios de todo Brasil à criação do alegretense, a reportagem do PAT mostra neste domingo, um pouco mais as “mães” que esculpiram esses atributos no nosso grande brother.

Durante sua participação no BBB, inúmeras vezes, Matteus destacou que sua avó sempre foi uma referência para ele. O alegretense sempre frisava que sua “vovó” fazia de tudo pelo bem da família,” ela sempre foi muito cuidadosa, sempre pensou em todos, as coisas simples que ela gostava de fazer, um pão caseiro, um pudim, sempre alegram ela, adora ver toda família reunida, explicava o participante em um dos episódios do reality.

Além disso, o ex-BBB sempre enfatizou que sua melhor amiga sempre foi sua mãe.”A dona Luciane é minha parceira, tudo que eu faço eu conto pra ela, se vou namorar, se vou sair, ela é uma mãezona pra mim e tenho certeza que a criação que ela me deu foi de grande valor”, destacou.

Luciane Amaral, fez questão de enaltecer o amor e carinho que sente por sua mãe.”A mãe é tudo pra mim, ela é a pessoa que sempre fez tudo pela gente e nunca deixou faltar nada, eu amo ela do fundo do coração e qualquer homenagem é pouco para ela, te amo, mãe!

Ana Kátia França, irmã de Luciane, também deixou seu testemunho.”A mãe sempre encarou a vida da melhor forma, as coisa mais simples, sempre fizeram parte do nosso cotidiano, a toalha na mesa, as rodas de chimarrão no dia a dia, ela sempre amou a simplicidade e tenho certeza que ela passou o que há de melhor para todos nós”, destacou a filha.

A família Amaral deseja um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil e especialmente as mães do Alegrete.