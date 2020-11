A sua doação transforma: doar é um ato de desprendimento, entrega e amor ao próximo

A APAE Alegrete através da diretoria, cumpre o papel de informar à comunidade, ações, projetos em andamento, realizando semanalmente o Boletim Informativo. Na 30ª edição, um dos assuntos abordados é a importância da doação.

Doar é um gesto de altruísmo, vai muito além da prática, pois doar é um ato de desprendimento, entrega e amor ao próximo. A APAE Alegrete, precisa da colaboração de todos para continuar sua missão: promover e articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, desenvolver projetos e proporcionar melhoria na qualidade dos serviços prestados, na perspectiva da inclusão social de seus usuários.



Você não imagina o quanto a sua doação pode mudar a realidade de inúmeras crianças, jovens e adultos com Deficiência Intelectual, Múltipla e TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Doando qualquer valor, é possível auxiliar para que atividades extracurriculares e/ou projetos continuem acontecendo e para que as estruturas de atendimento estejam cada dia melhores e mais equipadas.

Acredite, a sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença.

Colabore com a APAE Alegrete!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

Acompanhe o Boletim Informativo.