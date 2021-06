A triste rotina de quem fica horas nas filas de bancos em Alegrete

Compartilhe















Mais uma vez, o que vem se repetindo há mais de um ano e três meses, em Alegrete, desde que iniciou a pandemia as filas em banco continuam aqui cidade.

A Caixa Econômica Federal é o banco que mais registrou filas neste período, por conta do pagamento do auxílio emergencial na pandemia. Mesmo tendo mudado de valor esse benefício continua sendo pago a quem fez seu cadastro e foi aprovado.

E isso ainda leva muitas pessoas a fila, como Claudia Souza que está desempregada e disse quem vem as 8h para fila para pode ser atendida por volta do meio dia para encaminhar o auxílio de 150 reais.

No Banrisul, também tem muita fila é uma das demandas é de aposentados e pensionistas, beneficiários do INSS, que devem fazer a prova de vida para continuarem recebendo seu benefício. As pessoas recebem fichas e são atendidas conforme a chegada.

A entrada nos bancos, mesmo tendo sido flexibilizadas, devido as medidas do governo do Estado ainda estão rígidas e todos devem ter o máximo de cuidado, com uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento.