A trivialidade do roubo não desperta mais temores nos ladrões; veja esse caso

Segundo os policiais, a vítima disse que ela estava em um Piquete, quando percebeu que a sua bolsa havia sido furtada. Ela também, informou que havia denúncias de um suspeito e, diante das características repassadas, os policiais foram até a residência do acusado.

No endereço, os PMs visualizaram que o homem estava dormindo no sofá, com a bolsa ao lado. A porta da casa estava aberta e, no local não há muros ou grades.

Por esse motivo, os policiais militares chamaram o indivíduo e o abordaram, sendo que a mulher, reconheceu que a bolsa era sua. No lado externo da casa, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Alegrete.

Em contato com o Delegado de Plantão, foi determinado registro simples por furto qualificado.

Depois de ouvido, o homem foi liberado.