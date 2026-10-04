A uma hora do fim da votação, movimento é tranquilo na maioria dos locais de Alegrete

A uma hora do encerramento da votação, o movimento nos principais locais de votação de Alegrete é considerado tranquilo.

A equipe do Portal Alegrete Tudo acompanha o processo eleitoral desde as primeiras horas da manhã e percorreu diferentes pontos da cidade para verificar o fluxo de eleitores e eventuais ocorrências.

Na Escola Freitas Valle, o movimento está tranquilo e, neste momento, não há registro de incidentes. A situação também é de normalidade no CIEP, onde o fluxo de eleitores diminuiu em relação ao início da manhã.

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No CIEP, assim como nas escolas Eurípedes Brasil Milano e Emílio Zuñeda, o maior movimento foi registrado nas primeiras horas da votação. Com a aproximação do encerramento, o fluxo diminuiu em alguns locais e as filas já são menores.

Emílio Zuñeda concentra uma das maiores filas

Na Escola Emílio Zuñeda, porém, a situação é diferente. Ainda há uma fila considerada grande para o horário.

Segundo uma das mesárias ouvidas pela equipe do PAT, um dos fatores que contribuem para a demora é o fato de alguns eleitores chegarem à urna sem lembrar os números dos candidatos. A consulta à chamada “colinha” acaba sendo feita durante o processo de votação, aumentando o tempo de atendimento de cada eleitor.

O Tribunal Regional Eleitoral orientou os eleitores a levarem a anotação dos números dos candidatos. No primeiro turno, são seis cargos em disputa e a ordem de votação é: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente.

Prefeito votou pela manhã

O prefeito de Alegrete votou ainda pela manhã, na seção 109, na Urcamp.

O local também esteve entre os pontos acompanhados pela reportagem durante o domingo de votação.

Denúncia de boca de urna no Instituto Oswaldo Aranha

Uma ocorrência que mobilizou as autoridades durante o dia foi uma denúncia de boca de urna nas proximidades do Instituto Oswaldo Aranha.

A Polícia Federal esteve no local após ser acionada. Conforme as informações apuradas pelo PAT, entretanto, a pessoa apontada na denúncia já havia deixado o local quando os agentes chegaram.

A boca de urna é proibida no dia da eleição. A legislação eleitoral também veda a arregimentação de eleitores e a propaganda de partidos ou candidatos durante o período de votação.

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Urna foi substituída durante a votação

Também houve troca de urna eletrônica na seção 88, durante o processo de votação na escola Marquês do Alegrete.

A substituição de equipamentos faz parte dos procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral para situações de pane ou mau funcionamento. O TRE-RS mantém urnas de reserva justamente para atender ocorrências dessa natureza.

Segundo o acompanhamento realizado pelo PAT, os demais registros foram considerados situações pontuais e contornáveis, sem comprometimento do processo de votação.

Prisão registrada durante a manhã

Ainda nas primeiras horas da votação, uma ocorrência policial resultou na prisão em flagrante de um homem de 62 anos, no bairro Prado.

Segundo informações da Brigada Militar, ele foi detido sob suspeita de realizar propaganda eleitoral irregular, após ser flagrado jogando material de propaganda pelas ruas.

A ocorrência foi encaminhada para os procedimentos legais e o homem foi ouvido pela Polícia Federal. A prisão ocorreu em situação de flagrante e a suspeita deverá seguir sendo apurada pelas autoridades competentes.

O fato não significa, por si só, condenação criminal. A responsabilidade deverá ser definida no curso dos procedimentos legais.

Acompanhamento do PAT segue até o fim da votação

Desde o início da manhã, a equipe do Portal Alegrete Tudo acompanha a movimentação nos principais locais de votação de Alegrete.

O trabalho também conta com informações da Justiça Eleitoral e das forças de segurança.

A chefe do Cartório Eleitoral de Alegrete, Giovana Galli, acompanha o processo eleitoral e presta informações relacionadas à organização e ao andamento da votação. Ela já ocupava a função em eleições anteriores no município.

A cobertura do PAT continuará até o encerramento da votação e também durante a apuração.

A Nativa FM igualmente acompanhará o resultado das eleições, com informações ao vivo após o fechamento das urnas.

O que está sendo decidido nas Eleições 2026

O domingo marca o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Os eleitores brasileiros escolhem representantes para seis cargos.

São eles:

Deputado federal, que atua na Câmara dos Deputados;

Deputado estadual, representante do eleitor na Assembleia Legislativa;

Senador, representante do Estado no Senado Federal — neste pleito, são duas vagas em disputa;

Governador e vice-governador, responsáveis pela administração do Estado;

Presidente e vice-presidente da República, responsáveis pela condução do governo federal.

A votação começou às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília. Após o encerramento, as urnas emitem o Boletim de Urna, documento que registra os votos daquela seção. Os dados são transmitidos à Justiça Eleitoral e utilizados na totalização oficial dos resultados.

A apuração oficial começa imediatamente após o encerramento da votação. Os resultados são divulgados progressivamente à medida que os boletins são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

O PAT segue acompanhando a eleição em Alegrete e, a partir das 17h, passa a concentrar a cobertura na apuração e nos primeiros resultados.