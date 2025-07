A vida do pequeno Guilherme depende de uma injeção para trombose

A mãe do pequeno Guilherme, de nove meses, está numa luta para conseguir uma injeção ao bebê que após fazer cirurgia do intestino e ficar três meses internado em Santa Maria contraiu trombose devido ao uso prolongado de cateter, de acordo com Vanessa Fergutz.

Para esse problema o menino precisa fazer uma injeção, duas vezes ao dia, e essa medicação custa 348 reais e dura cinco dias conforme a mãe. – Eu solicitei na Farmácia Municipal e não consegui, busquei via judicial e faz dois meses que aguardo e nada. Estou ficando desesperada, porque meu filho não pode ficar sem esse medicamento e eu não posso trabalhar por conta dele e do mais velho, de 9 anos, que é especial, cita.

A cirurgia foi realizada há dois meses, e a mãe de Guilherme ficou três meses investigando o que o filho tinha. Logo que nasceu diz que ele teve amarelão e infecção intestinal e foi para UTI Neo aqui em Alegrete. E começaram os sucessivos problemas de saúde, ele não conseguia mamar o suficiente e começou a perder peso e nem os exames de imagem apontavam o que o bebê tinha, até que foi internado em Santa Maria, com subnutrição e uma cirurgião de lá conseguiu detectar um problema no intestino grosso e fez a cirurgia. A trombose é na veia cava superior e, posteriormente trombo de atrio direito.

A criança ficou com sonda para tirar os resíduos do estômago, porque voltava fezes pela boca e, segundo Vanessa, ele tinha uma estenose ( é um termo médico que descreve o estreitamento de um canal ou vaso no corpo humano) e demoraram para descobrir. Depois que operou melhorou deste problema só que deu a trombose no bebê, porque ficou muito tempo com cateter central e agora precisa desta injeção por seis meses.

Quem quiser ajudar pode envia o valor que puder para pix (55) 996254678- Vanessa Fergutz da Silva – filho Guilherme Fergutz Arnabal. Esse é o numero do fone da mãe do menino.