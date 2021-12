A volta das confraternizações trouxe várias desavenças familiares

Na madrugada de 25, o que deveria ser um momento de confraternização, muitas vezes foge do controle e termina em agressões. Muitas vezes, as reuniões de família em torno de eventos importantes nada se parecem com um momento de paz e felicidade.

Depois de um período muito crítico com a pandemia, neste final de ano, vários eventos e também as confraternizações foram liberadas, assim, muitas famílias puderam se reencontrar, algo muito restrito no ano passado. Porém, para muitas famílias, a data que começa com a alegria da confraternização termina com registros realizados pela Brigada Militar. Alguns, nos endereços, outros, na Delegacia de Polícia.

Na madrugada do dia 25, no mínimo seis ocorrências de desentendimentos entre familiares foram atendidas pelos policiais militares. A maioria ocorreu na Zona Leste de Alegrete, entre os bairros Nilo Soares Gonçalves, Nossa Senhora da Conceição, Saint Pastou e outros.

Discussões que acontecem na maioria depois do consumo exagerado ou não de bebidas alcoólicas. Em certas ocorrências, as partes envolvidas são familiares e ficaram com lesões leves. A grande maioria dos desentendimentos familiares tem origem em mal-entendidos, porque as pessoas se magoam antes de esclarecer melhor as coisas. Então a comunicação se deteriora e o desentendimento toma maior vulto e a festa pode acabar se transformando em um drama familiar.

Além da Brigada Militar que atendeu várias ocorrências relacionadas a brigas familiares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também, teve uma madrugada agitada, no mesmo contexto, atendendo ocorrências, na maioria de desavenças familiares com um ou outro ferido.