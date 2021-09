AABB acolhe projeto “Conhecer, aprender, respeitar e incluir”

A AABB como um dos idealizadores acolheu o projeto “Conhecer, aprender, respeitar e incluir” em Alegrete.

O projeto “Conhecer, Aprender, Respeitar e Incluir” teve a sua primeira ação por meio de intervenção artística na casinha de brinquedos localizada na pracinha principal da AABB.

A atividade foi no último sábado (25), realizada através da parceria da associação e contou com as professoras Ana Paula Gomes Lara professora de Libras e Josie Pillar professora, tradutora e intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, junto com demais participantes da comunidade surda e do Coletivo Multicultural de Alegrete.

A intenção deste projeto é chamar a atenção dos associados da AABB e da comunidade em geral, em especial das crianças, proporcionando conhecimento e aprendizagem a fim de viabilizar a inclusão de todas as pessoas na nossa sociedade, independente das suas diferenças.

Neste sentido, aconteceu em frente da casinha de brinquedos da AABB, uma pequena aula de LIBRAS, ministrada pela professora surda Ana Paula Gomes Lara, com a interpretação em Libras de Josie Pillar para os associados, essa ação também foi uma homenagem a comunidade surda, que comemorou no dia 26 de setembro o dia do Surdo.

Na casinha foi escrito uma frase de Paulo Freire, uma homenagem ao Patrono da educação brasileira que no dia 19 de setembro marcou seu centenário.

Segundo Josie, “As pessoas precisam de mais informações, de conhecimento, de estudo e de muito aprendizado, pois embora tenhamos muitas informações disponíveis e de fácil acesso, muitas pessoas ainda ignoram as pessoas com deficiência, seus direitos, suas lutas e suas conquistas”, protestou.

A professora diz sentir a necessidade de projetos como esse de disseminação e troca de conhecimentos. “O que se espera primeiramente é o fim do preconceito, que as pessoas estejam abertas para receberem essas informações e que acolham o projeto nos ajudando a fazer um mundo com mais empatia, respeito e amor ao próximo”, conclui a professora e interprete.

Também parceiro do projeto, o Coletivo Multicultural de Alegrete entende a necessidade da inclusão social para a construção de uma sociedade mais justa, buscando pontuar suas ações com intervenções no espaço urbano que tragam a perspectiva da diferença sempre numa proposta de inclusão, esperando que esta ação ajude a dar visibilidade à comunidade surda da cidade.

Os Pequenos Arteiros, na pessoa do Breno Dias, também se juntaram nessa ação e abraçando o projeto que busca a inclusão social.

