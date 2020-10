AABB Alegrete entra em quadra pela Liga Futsal

Compartilhe















Neste domingo (18), a bola rola em Alegrete pelo segundo triangular promovido pela Liga Futsal na categoria Sub-20.

Os jogos acontecem na moderna quadra da Arena Esportes e reúne a AABB/Eliseo’s anfitriã, o Real Itaqui e o Gaúcho de Tupanciretã.

A Liga propôs 4 triangulares numa chave de quatro eqwuipes. Um folga a cada rodada. No primeiro triangular, o representante de Restinga Seca sediou os jogos. Em casa, a AMF ganhou do Gaúcho e o Real Itaqui ganhou as duas partidas.

Agora na 3ª Capital Farroupilha, a AABB/Eliseo’s, inicia a disputa na categoria Sub-20. O técnico Eliseo Leao montou a equipe com base nos atletas que já trabalharam com ele em anos anteriores. Do time de 2020, cinco atletas vice-campeões pela Sub-17, ficaram no elenco.

“A expectativa é de fazer uma boa competição. Sabemos das dificuldades dentro dos jogos e em relação ao ano passado que está complicado”, avalia Eliseo.

Ao final dos quatro quadrangulares, os dois melhores avançam para as semifinais da Liga. Seguindo um rigoroso protocolo de prevenção ao novo coronavírus, os jogos não terão presença de torcida. Apenas atletas e comissão técnica no ginásio.

A Arena preparou três vestiários individualizados para cada clube que irá disputar a fase em Alegrete.

Dotada de uma estrutura de grandes centros, a Arena chamou a atenção da Liga Gaúcha que já cogita realizar outros jogos no município. Com medidas oficiais e uma quadra com sistema de amortecimento , vestiários modernos, sala de imprensa, sala para arbitragem, o local oferece estrutura completa. Além de uma academia, a área de piscinas já recebe os últimos reparos para temporada 2020/2021 que inicia em dezembro.

Conforme programação da Liga, o primeiro jogo será às 10h, entre AABB Alegrete x Gaúcho. Às 14h, jogam Gaúcho x Real Itaqui e às 17h, AABB Alegrete x Real Itaqui.

A Rádio Pitangueira de Itaqui anunciou a transmissão dos jogos em Alegrete. Na página pelo Facebook da AABB Alegrete está marcada uma live com os jogos do representante alegretense na Liga Gaúcha.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução