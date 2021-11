AABB de Alegrete é tetracampeã de futsal do JEMAB em Santana do Livramento

No último dia 20, a AABB Alegrete participou da Jornada Esportiva Micro Regional entre AABB’s (JEMAB).

As competições tiveram como sede o município de Santana do Livramento e contaram com a participação das AABB’s de Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel, Santiago e a anfitriã Santana do Livramento.

A delegação alegretense contou com 66 associados entre atletas e dirigentes. Alegrete competiu nas modalidades de Futsal, Fut7 (Supermaster, Master e Adulto), Vôlei de Areia (Misto 4×4, Duplas Femininas e Duplas Masculinas).

A equipe de Futsal da AABB sagrou-se Tetracampeã, vencendo as AABB’s de Livramento e Uruguaiana e ainda teve os atletas Rennan Lanes como artilheiro da competição e Luiz Cláudio Serpa (LC) como goleiro menos vazado.

Lanes goleador

LC goleiro menos vazado

Equipe tetra do JEMAB



O clube alegretense trouxe ainda bons resultados no vôlei de areia misto 4×4 (Vice-Campeão) e Vôlei de areia duplas masculina (Vice-Campeão).







AABB ainda marcou presença em outras modalidades

Equipe de fut7 da AABB/Alegrete

Fotos: AABB/Alegrete (divulgação)