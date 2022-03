AABB é campeã da Taça “Professor Manoel Claunir”, em Cacequi

Equipe venceu mais uma competição

Nove equipes de cidades da região foram divididas em duas chaves na competição organizada pelo desportista Cezar Saul Zago, o Guga.

O representante alegretense venceu a final nos pênaltis e ainda teve o artilheiro do torneio Josimar (Kanha) com 8 gols e a Defesa Menos Vazada (Jeferson Retamar e Xuco Marques).

Kanha trouxe a artilharia Defesa menos vazada da competição

Na 1° Fase a AABB venceu o América (São Vicente) por 4 a 1; empatou com os Gladiadores de Cacequi (0 a 0). E fechou a fase com mais duas belas vitórias. Fez 2 a 0 no Cruz Azul e 3 a 1 no time “B” dos Gladiadores (Cacequi).

Na quartas de final o time abebeano atropelou o CAP de Cacequi, fez 5 a 0. Já na semifinal passou pelos Gladiadores (Cacequi), fez 3 a 0, no time que havia empatado na fase inicial.

Já na grande final um jogaço contra o Tio Nonato de São Vicente do Sul. No tempo normal não saiu gols, jogo equilibrado e de muita marcação. Nas penalidades a AABB fez 2 a 1 e ficou com o título.

Alegretenses fizeram a festa em Cacequi

