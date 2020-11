AABB e Galáticos dão largada no Citadino de Futsal

A velha máxima de time que está ganhando não se mexe, se aplica ao Citadino de Futsal. A fiel parceria entre prefeitura e Sesc se consolida novamente.

O campeonato inicia nesta segunda-feira (16), com o jogo entre AABB e Galáticos, válido pela Chave “A”, que ainda tem as equipes AGN, CFC, SERA e União. Na “B”, além do Galácticos, estão Garupa, Velha União, Lázio e Center Fhotos.

Serão três divisões, sendo as duas primeiras com 10 equipes cada e a 3ª vai contar com seis equipes. Os 4 melhores de cada chave avançam para próxima fase.

Nas segundas e sextas, será realizada apenas um jogo, sempre às 19hs. Aos sábados, em três horários (15,17 e 19hs). Todos jogos vão ocorrer no Ginásio União Futebol.

Um rigoroso protocolo sanitário será realizado no ginásio para prevenção de todos os participantes. É vedada a entrada de torcedores no ginásio, somente atletas e arbitragem.

Júlio Cesar Santos Foto: Pablo Marzulo