AABB e Nacional vencem e lideram os “Quarentinha” da LAF

A Liga Alegretense de Futebol – LAF, realizou no sábado (1), seis jogos válidos pela 3° rodada da categoria sênior especial, a carinhosamente apelidada por “Quarentinhas”.

Um dos destaques da rodada foi a maiúscula vitória do representante da Restinga, o Fortaleza tocou 5 a 0 no Real Capão. No entanto, AABB e Nacional seguem com 100% de aproveitamento, três jogos três vitórias.

Time da Restinga aplicou a maior goleada da rodada.

O time abebeano goleou o Vianense, fez 3 a 0, enquanto o Nacional ganhou de 1 a 0 do Boca Juniors. Quem venceu na rodada também foi o SER Ceva, 2 a 1 sobre o Pântano. Mesmo ´placar da vitória do Aimoré em cima do União. O único empate da rodada foi entre Fluminense e Centenário, um morno 0 a 0.

Time da AABB venceu e no saldo é o líder da competição.

Após a 3ª rodada, a AABB está em primeiro, 9 pontos e leva a melhor no saldo de gols (9), contra (5), do Nacional segundo colocado também com 9 pontos conquistados. O 3º é o Aimoré com sete pontos, seguido do Fortaleza e Boca ambos tem 6 pontos, o saldo de gols do Aimoré é melhor. Em 6º na classificação geral está o SER Ceva com 4 pontos. União e Fluminense, ambos com três pontos cada fecham o G8 na sênior especial.

Nacional segue invicto nos Quarentinhas.

Fotos: LAF e Leandro Meneghetti