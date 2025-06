AABF dá largada no returno da bronze fora de casa contra Nova Esperança

Share on Email

A equipe vai até Nova Esperança pela primeira rodada do returno e precisa vencer para se manter viva na briga pela classificação a próxima fase.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na última rodada, a equipe foi até São Gabriel e venceu o líder e invicto, Cruzeiro. A vitória foi de suma importância para acompanhar os outros times do grupo e continuar com chance de classificação para o mata-mata da Bronze.

A bola rola a partir das 17h no ginásio Municipal de Nova Esperança e irá enfrentar a equipe da cidade, o CMD. A Blackout Futsal acredita na força do elenco para mais uma vitória longe dos seus domínios e com isso atingir a classificação a próxima fase.