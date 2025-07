AABF perde fora de casa, e decisão fica para a última rodada da fase de grupos

Share on Email

Com a bola rolando, o confronto foi equilibrado, com chances para ambos os lados. Na primeira etapa, o placar permaneceu inalterado: 0 x 0. No segundo tempo, a AABF teve oportunidades claras de gol, mas acabou pecando nas finalizações.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Nos minutos finais, um balde de água fria para o time alegretense: após uma saída de bola errada, a equipe da casa marcou, levando a torcida presente no ginásio à comemoração. Com esse gol, a Ser Cacequi venceu a partida e assegurou momentaneamente a liderança do grupo D.

A AABF enfrenta o Cruzeiro de São Gabriel neste domingo, em Alegrete, pela última rodada da fase de grupos. O time da casa precisa vencer para garantir sua classificação ao mata-mata da Série Bronze 2025 e seguir sonhando com o acesso à próxima divisão.