AABF perde mais uma na Série Bronze e vai para jogo decisivo neste fim de semana, em Alegrete

Com a bola rolando, o time da ABF dominava as ações do jogo e saiu na frente do marcador com gol de Izaque Santana. Após alguns minutos, a equipe da casa chegou ao empate, equilibrando o confronto em solo gabrielense.

No segundo tempo, o time da casa chegou a virada e sempre se manteve na frente do marcador contra a equipe alegretense. No final da partida, a ABF usou o goleiro e tentou chegar ao empate, mas esbarrou num dia iluminado do goleiro da AGEF. Final da partida AGEF (6) X AABF (5).

Com esse resultado, a Blackout Futsal segue sem vencer e já liga o sinal de alerta para os próximos confrontos. O time volta a jogar em casa neste fim de semana, domingo (8) no ginásio da Arena Esporte e Lazer.