AABF vence a primeira na bronze e segue vivo na briga pela classificação

No último domingo (15), A Associação Alegretense Blackout Futsal encarou mais um desafio no estadual Serie Bronze. O time do “Baita Chão” tinha uma missão árdua de quebrar a invencibilidade do líder da chave, Cruzeiro de São Gabriel.

O clima da partida foi intenso desde os primeiros minutos, dentro e fora de quadra. O ginásio Chiapetão recebeu um grande público, com a torcida adversária marcando presença em peso, com banda e instrumentos de percussão até atrás do banco de reservas da AABF, o que trouxe ainda mais pressão para os visitantes.

Dentro de quadra, o jogo foi pegado, com muita disputa e marcação forte. Mesmo jogando fora de casa, a AABF mostrou personalidade. Murilo Gomes abriu o placar após assistência de Mohamed Mubark, dando início ao bom desempenho da equipe alegretense. O Cruzeiro buscou o empate ainda na primeira etapa, mas antes do intervalo, Nicolas Petrocelli, com passe de Guilherme Freitas, colocou a AABF novamente na frente: 2 a 1 no intervalo.

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo de tensão. Com a partida sendo paralisada em alguns momentos por conta de problemas externos e muita apreensão no ambiente, a AABF manteve o foco. Novamente Nicolas Petrocelli, desta vez após uma roubada de bola, marcou o terceiro gol da equipe, deixando o placar em 3 a 1.

Nos minutos finais, o Cruzeiro ainda descontou em uma jogada de escanteio, 3a 2, mas não foi suficiente. A AABF segurou o resultado e garantiu uma vitória importantíssima fora de casa, conquistando os primeiros três pontos na competição e elevando a moral do grupo.

Outro momento marcante foi a entrega do fixo Zeca, que logo no início da partida sofreu uma fratura no dedo, precisou ser encaminhado ao hospital e, mesmo assim, retornou ao ginásio para ajudar o time na reta final, inclusive na defesa contra o goleiro-linha adversário.

A vitória representa muito mais que três pontos e sim um sinal da força e da união do elenco, que segue em busca de recuperação na tabela da Série Bronze.