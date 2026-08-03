AABF vence mais uma e aguarda definição para confirmar o primeiro lugar do grupo

Jogando diante da equipe de Capão do Cipó, o time alegretense confirmou o favoritismo e venceu por 5 a 1, fechando a etapa classificatória em alta.
Dentro de quadra, a AABF teve amplo domínio da partida. Com boa organização tática, intensidade na marcação e eficiência nas finalizações, a equipe construiu o placar de forma natural, sem dar chances ao adversário, garantindo mais três pontos na competição.
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Com o resultado, o representante de Alegrete chegou aos 19 pontos e encerrou a primeira fase entre os primeiros colocados do grupo. Agora, a definição da liderança depende apenas da equipe de São Borja, que ainda tem duas partidas a disputar. Para ultrapassar a AABF na classificação, os são-borjenses precisam vencer os dois compromissos restantes e ainda tirar a diferença no saldo de gols.
Independentemente da colocação final, a campanha da equipe alegretense demonstra a evolução apresentada ao longo da competição e reforça a confiança para a sequência do campeonato.
Classificada para a próxima fase, a AABF segue firme em seu principal objetivo na temporada: conquistar o acesso à Série Prata da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. A equipe agora volta as atenções para a preparação visando os confrontos decisivos, que definirão os classificados para as fases finais da competição.
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