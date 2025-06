AABF vence mais uma na Bronze e só depende de si para se classificar ao mata-mata

As equipes da AABF e do CMD estavam empatadas em pontos, e aquele era um confronto direto na tabela de classificação do grupo.

Com a bola rolando, a equipe alegretense dominou as ações durante toda a partida. O técnico Eliseo Leal montou uma estratégia eficaz, que surtiu muito resultado ao longo do jogo, fazendo com que o time da AABF não sofresse grandes riscos diante do adversário.

A efetividade foi uma marca da equipe, que venceu pelo placar de 5 a 3 e somou mais três pontos na tabela de classificação da Série Bronze. Com o resultado, a equipe alegretense empatou em pontos com o terceiro colocado da chave, a AGEF, e agora ambos se enfrentam neste domingo, em Alegrete, em mais um confronto direto.

