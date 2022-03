Aapecan de Santa Maria realiza palestra sobre prevenção do câncer

Na próxima quarta-feira (16/03), a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) promove uma roda de conversa sobre a Saúde Integral da Mulher, às 10h, no Centro de Referência de Assistência Social Norte (CRAS) na Rua Carlos Gomes, 391, bairro Vila Nova, em Alegrete. A iniciativa será destinada aos participantes dos grupos de apoio do CRAS em alusão ao Mês Internacional da Mulher.

A conversa tem o objetivo de orientar e informar sobre a importância da prevenção ao Câncer, abordando a importância dos cuidados com a saúde integral da mulher em todas as suas etapas de vida. Segundo a psicóloga da Aapecan, Ana Laura de Oliveira, a mulher é responsável, na maioria dos casos, pela saúde da família.

“É ela que busca assistência e se responsabiliza pelo cuidado de filhos, marido, idosos e outros, muitas vezes esquecendo-se de sua própria saúde”, relata a profissional.

Aapecan em Alegrete

Frente à fragilidade social, econômica e emocional que a doença provoca a usuários com diagnóstico de câncer e em toda a família, a Aapecan oferece acompanhamento com assistente social, psicólogo, advogado e nutricionista.

Atualmente, a Associação possui quatro cadastros ativos de residentes de Alegrete na Unidade de Santa Maria, sendo pessoas que necessitam realizar o tratamento oncológico fora do município, utilizando a Casa de Apoio, que oferece hospedagem, quatro refeições diárias e transporte até o local do tratamento para usuários e seus acompanhantes.

Além da Unidade de Santa Maria, a Aapecan está presente em mais 13 cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Uruguaiana e Ijuí, que também recebem usuários do município de Alegrete. Mais informações sobre as atividades da Associação podem ser consultadas pelo telefone (55) 3025-9400 ou pelo site www.aapecan.com.br.

Sobre a Aapecan

Em 2022, a Aapecan completa 17 anos de atuação no Rio Grande do Sul. Desde 2005, a instituição trabalha na prestação do serviço de acolhimento provisório institucional, assessoramento, e defesa e garantia de direitos. A Organização da Sociedade Civil (OSC), já atendeu mais de 23 mil pessoas e oferece de forma gratuita apoio e orientação de acesso às políticas sociais para pessoas com diagnóstico de Câncer que se encontram em situação de vulnerabilidade social.