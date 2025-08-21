Abastecimento de água terá interrupção em nove bairros para reparo de vazamento em rede nesta quinta

A Corsan fará, nesta quinta-feira, 21, uma parada programada no abastecimento, entre o início da manhã e o final da tarde, para conserto de um vazamento de grande porte na rua Bento Gonçalves, esquina com a Avenida Assis Brasil, em Alegrete. O Centro e os bairros Cidade Alta, Vera Cruz, Joaquim Fonseca Milano, Restinga, Vila Isabel, Boa Vista, Macedo e Independência terão a distribuição de água normalizada gradualmente após a conclusão do reparo.

Para a realização do serviço, também será necessário o fechamento da Rua Bento Gonçalves entre a Avenida Assis Brasil e a rua Maurício Cardoso.

Mais informações podem ser obtidas pelos clientes por meio dos canais de relacionamento da Corsan com a população: app Corsan, Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), WhatsApp (51) 99704-6644 ou ligação gratuita pelo 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios para solicitações, pedidos de informação ou comunicados, o que agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.