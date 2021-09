Abba lança álbum após 40 anos e tem show marcado para o ano que vem

O Abba é um dos grupos musicais mais conhecidos mundialmente. Formado em Estocolmo, na Suécia, em 1972, o nome da banda é um acrônimo das iniciais do primeiro nome de cada integrante: Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid. De 1974 a 1982, eles lideraram as paradas mundiais, levando o Abba ao posto de um dos grupos de maior sucesso da história. De hits, como: Winner Takes It All, Dancing Queen e Chiquitita, O Abba foi a banda que mais vendeu discos nos anos 70. Os suecos venderam cerca de 500 milhões de álbuns, o que tornou o grupo mais bem-sucedido da gravadora Universal Music Group.

E para o delírio dos fãs, a banda sueca anunciou retorno oficial neste ano. Após 40 anos, o Abba lançará o álbum intitulado “Voyage” no dia 5 de novembro. Gravado no estúdio Riksmixningsvertek, do integrante Benny, o novo disco contará com músicas inéditas do grupo, algo que não acontece desde o álbum “The Visitors”, de 1981. Mas enquanto novembro não chega, para dar um gostinho especial aos fãs, na última quinta feira, no Spotify, a banda liberou duas músicas que fazem parte do álbum Voyage. Tratam-se das canções “I Still Have Faith in You e “Don’t Shut Me Down”. Porém, as novidades não param por aí.

No ano que vem, a banda sueca vai fazer um show, o qual será em formato de holograma – versão digital de cada um dos integrantes do grupo da época que estouraram pelo mundo. Esta tecnologia só foi viabilizada após meses de técnicas de captação de movimento e performance dos quatro membros da banda, com apoio da renomada empresa estadunidense de efeitos especiais, a Industrial Light & Magic.

Inicialmente, seria uma turnê pelo mundo, mas a pandemia tornou a logística para isso complicada. Dessa forma, no dia 27 de maio do ano que vem, os integrantes do Abba junto de uma banda formada por 10 pessoas se apresentarão na Abba Arena, uma arena de última geração com capacidade para 3 mil pessoas, localizada no Parque Olímpico Queen Elisabeth, em Londres. O espetáculo será retransmitido para todo o mundo.

Veja uma das músicas liberadas do ABBA: