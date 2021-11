Aberta licitação para serviço de transporte coletivo de Alegrete

Ela foi encaminhada em março desse ano e seguiu todos os trâmites legais, inclusive passar para análise do Tribunal de Contas do Estado.

Desde a última sexta feira (5) que a licitação foi publicada para que as empresas entreguem a documentação no setor de compras da Secretaria de Administração do Município.

Esse processo foi aberto em março desse ano, mas por lei tem que ficar 90 dias para que o TCE analise sendo que a documentação foi devolvida em agosto à Prefeitura solicitando alterações sendo que pouca coisa foi alterada no texto original.

Agora as empresas que vão participar tem até o dia 12 de dezembro para entregar a documentação no Centro Administrativo Municipal. A licitação será por concorrência e as empresas devem preencher vários requisitos para se habilitar no processo, dentre os quais tempo de uso dos ônibus, frota, menor tarifa, dentre outros.

Alegrete tem 64 bairros em que as pessoas precisam desse transporte para se deslocarem aos mais diversos locais da cidade.