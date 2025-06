Abertas as inscrições de projetos com recursos destinados pelo Imposto de Renda ao Conselho da Criança e Adolescente

As inscrições dos projetos das entidades para receber parte dos recursos das declarações do imposto de renda destinadas ao Fundo da Criança e do Adolescente estão abertas atá dia 25 de junho. De acordo com o edital, a divulgação dos projetos inscritos será dia 4 de julho. E no período de 7 a 25 de julho acontecerá a análise técnica dos projetos e depois, no final do próximo mês, será o resultado preliminar dos projetos que serão habilitados.

As inscrições de projetos e entidades que realizam atividades voltadas as crianças e adolescentes em Alegrete, que poderão ser aprovados a receber os recursos de impostos de renda que forma destinados a este fim podem ser feitas na Sala do Conselhos no Fundo do Conselho Tutelar na Rua Demétrio Ribeiro- Centro.

No total são 20 projetos que serão escolhidos para receber recurso do IR aqui em Alegrete