Abertas inscrições para concurso do IBGE

O IBGE abre Processo Seletivo com 80 vagas para Alegrete para Censo Demográfico de 2022.

O IBGE lançou três editais para o Censo Demográfico do ano que vem, com vagas para nível fundamental e médio.

As vagas estão divididas nos seguintes cargos:

01 vaga para Agente Censitário de Administração e Informática

01 Vaga para Agente Censitário Municipal

08 Vaga para Agente Censitário Supervisor

70 Vagas para Recenseador

Confira as informações para cada cargo e as datas de inscrições:

**Agente Censitário de Administração e Informática – ACAI

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Retribuição mensal: R$ 1.700,00

Valor da Inscrição: R$ 44,00

Período das Inscrições: 14/12 a 10/01/2022

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 11/01/2022

Mais informações no site da banca: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382

**Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor – ACM/ACS

Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Retribuição mensal ACM: R$2.100,00

Retribuição mensal ACS: R$1.700,00

Valor da Inscrição: R$60,50

Período das Inscrições: 15/12 a 29/12/2021

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 25/01/2022

Site da banca: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

**Recenseador

Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Retribuição mensal: Por produção

Valor da Inscrição: R$ 57,50

Período das Inscrições: 15/12 a 29/12/2021

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 25/01/2022

Mais informações no site da banca: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Pode pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico; e o candidato doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

As provas serão aplicadas presencialmente, seguindo protocolo sanitários contra o Covid-19.

Para mais informações você pode acessar o site do IBGE através do www.ibge.gov.br ou entrar em contato com a Agência Alegrete – Lilian Stringari, Coordenadora Censitária de Subárea através do telefone (55) 98130-4924 (WhatsApp).