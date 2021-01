Abertas inscrições para cursos técnicos no Emílio Zuñeda

Compartilhe















Um das alternativas de formação a jovens e adultos para se preparar ao mercado de trabalho são os cursos técnicos.

A Escola Estadual Emílio Zuñeda é uma das que oferece essa modalidade de ensino aqui em Alegrete.

O diretor da escola professor, Valdoir Dutra Lira, informa que estão abertas as inscrições para cursos técnicos que serão ministrados em 2021. E mesmo em pandemia a escola nunca parou e agora anuncia seus cursos para que as pessoas não percam as datas de inscrições, porque conforme o diretor é sempre necessário estar estudando.

Dentre as opções de cursos a escola oferece:

Técnico em Administração

Técnico em Contabilidade

Técnico em Edificações

As inscrições para os cursos técnicos pelo site da educacao.rs.gov.br pode ser feitas até o dia 3 de janeiro.

Já quem quiser se inscrever para a modalidade EJA – Ensino Médio, transferência e reingresso pode realizar de 18 a 31 de janeiro. As rematrículas presencial para alunos em busca ativa podem ser feitas até o dia 20 de janeiro.

Já a efetivação de matrículas presencial no Emílio Zuñeda será de 1 a 12 de março de 2021.