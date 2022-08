Abertas inscrições para o Canto Farroupilha de 2022

O compositor e intérprete João Fontoura é o coordenador do Cantinho e Canto Farroupilha que volta com força depois da pandemia e acontece durante a Semana dos Festejos.

Ele disse que as inscrições já estão abertas e esse ano o 14º Canto Farroupilha será realizado em apenas um dia, em 11 de setembro no CTG Farroupilha a partir das 20h.

De acordo com Fontoura serão classificadas 12 composições, quatro da fase local e oito da fase geral. Para participar da fase local os autores devem ser de Alegrete ou ter residência fixa na cidade, no mínimo há três anos. Já na fase geral poderão participar autores, músicos ou intérpretes do Estado do RS e demais estados barsileiros, da Argentina e do Uruguai.

As composições devem ser inéditas e será classificadas uma música por autor.

Para fazer a inscição o interessado (a) deve enviar para o email: fontouraproduções35@gmail.com