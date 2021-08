Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na madrugada do último dia 7, abigeatários entraram em ação e sacrificaram cinco animais numa fazenda na localidade do Taperão, situada a 21 km do centro da cidade.

Inicialmente o produtor de 62 anos registrou o caso de furto abigeato após encontrar as vísceras de duas vacas no campo,porém mais tarde um funcionário do estabelecimento encontrou mais três animais sacrificados próximo ao mato da fazenda que fica às margens da BR-290.

Carne é imprópria para o consumo humano

A polícia civil assim que tomou ciência do caso, designou uma equipe para o local. Lá os policias depararam com cenas chocantes, a crueldade que os animais foram abatidos chamou a atenção dos policiais.

Desentendimento há mais de 10 anos provoca atropelamento intencional seguido de agressões

Segundo apurou a polícia, as cinco vacas prenhas pertencem a leitaria da fazenda, todas estavam prenhas, quatro de raça Holandesa e uma Jersey. O prejuízo do produtor foi de aproximadamente R$ 60 mil.

Vaca Jersey prenha foi alvo dos abigeatários

Além da sangria das vacas, os abigeatários deixaram vestígios próximo ao mato de que as peças dos animais foram penduradas próximas a cerca, enquanto eles esquartejavam as vacas. Foi feita a desossa no local, e o posteriormente o carregamento.

Criminosos fizeram desossa próximo ao mato da fazenda

Até o momento não há suspeitos, a polícia trabalha com a ajuda de produtores da região para tentar chegar nos criminosos. O delegado Maurício Arruda, destaca que o caso é um crime contra a saúde. O produtor mantinha a criação para produção de leite, que abastecia parte da comunidade e relatou não ser a primeira vez que isso acontece em sua propriedade.

A Polícia Civil alerta a comunidade que a carne desses animais é imprópria ao consumo. Outro detalhe é de que os animais haviam sido vacinados a pouco dias, o que apresenta risco ao ser humano se consumir o produto oriundo de abigeato.

Também é possível denunciar através do telefone 3422-4522 ou 9 8451-1681. A Polícia garante sigilo absoluto para quem passar informações ou pista das ações de comercialização de carnes clandestinas fruto de abigeato.