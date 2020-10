Abigeato cruel: vaca prenhe é esquartejada enquanto, deitada, realizava trabalho de parto

Uma situação que demonstra muito mais que o crime de abigeato, deixa latente a crueldade e brutalidade do ser humano que é capaz de agir de forma fria e calculista diante da vulnerabilidade do animal.

Desta forma, pode-se descrever um pouco do que foi feito contra uma vaca prenhe, em um estacionamento rural no Rincão do São Miguel, interior do Município de Alegrete.

Conforme registro policial, o veterinário que presta assistência para o estabelecimento recebeu uma ligação de um funcionário descrevendo que havia encontrado uma faca esquartejada e o feto ao lado.

Flagrante de crueldade contra animais revela o lado sombrio dos “humanos”

Ao chegar no local, o médico veterinário constatou que provavelmente a vaca da raça Angus, deitou já em trabalho de parto quando pela sua vulnerabilidade foi atacada pelos abigeatários.

Os criminosos, mataram e esquartejaram o animal levando os dois quartos, as duas paletas, parte do peito e do lombo, assim como o couro. Deixaram para trás a carcaça e o feto.

