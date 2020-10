Abordagens policiais identificam furtos e drogas em Alegrete

Nas últimas horas várias abordagens policiais foram realizadas. Dentre elas, na madrugada de ontem(23), no bairro Macedo, dois indivíduos foram abordados com um botijão de gás e duas bicicletas sem procedências. Um deles disse que o botijão era da residência da sua mãe. Os policiais foram ao endereço da mesma que reconheceu o produto. Ela não quis acompanhar os policiais até à DP. Disse que o filho já é maior de idade. Desta forma, os dois indivíduos e os produtos foram apresentados na Delegacia de Polícia, onde o botijão e as bicicletas ficaram apreendidos. Porém, ambos foram liberados por falta da vítima dos furto.

Tela da EMEB Alcy Cheuiche foi cortada e zelador sofre ameaça

Na sequência, na tarde de ontem, uma guarnição abordou um indivíduo, de 34 anos, que possui várias ocorrências, entre elas por tentativa de homicídio, lesão corporal e violência doméstica. Na revista pessoal foi encontrada na cintura do mesmo, uma faca de mais de 30cm de lâmina . Ele disse que a faca é para se defender pois está devendo uma quantia em dinheiro e precisa ter algo para se proteger de eventuais ataques. Foi realizada uma ocorrência no local.

Vídeo: carro invade camelódromo, destrói banca e fere cliente

Ainda durante o patrulhamento na Praça Getúlio Vargas, dois indivíduos de 29 e 24 anos foram abordados e, na revista pessoal, os policiais localizaram uma quantidade pequena de maconha. Ambos informaram que o produto ilícito era para consumo próprio pois são usuários de drogas. As abordagens mais concentradas na Praça se deve ao número recorrente de denúncias de pessoas consumindo produtos ilícitos no local. As drogas foram apreendidas e realizado registro para ambos. Depois de ouvidos liberados.

Mortes violentas: outubro teve três assassinatos envolvendo facções criminosas; acompanhe a cronologia dos homicídios