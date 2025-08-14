Absolvição do ex- vereador Sandro Barúa, depois de 15 anos, retrata a crônica morosidade da justiça

O advogado Marcio Montes D’oca – presidente da Subsecção da OAB local ao ser questionado pelo PAT, falou sobre a morosidade de processos emitiu considerações sobre essa demasiada demora.

Instado pelo Portal Alegrete Tudo, sobre a morosidade processual, tenho que a lentidão na tramitação de processos judiciais segue sendo um dos principais problemas enfrentados por cidadãos, advogados e servidores em Alegrete. Casos como o de Sandro Barúa, que levou 15 anos para ter uma decisão definitiva, ilustram uma realidade cada vez mais comum e preocupante.

A OAB subseção de Alegrete, já vem alertando que a morosidade não é exceção, mas sim reflexo de uma estrutura judiciária sobrecarregada. Hoje, processos que deveriam ter andamento rápido, especialmente nos Juizados Especiais, acabam absorvidos pelas varas comuns, que já lidam com um volume excessivo de demandas.

Além de prejudicar o direito constitucional à razoável duração do processo, essa demora provoca graves impactos psicológicos nas partes envolvidas, que permanecem anos à espera de uma solução. A sobrecarga também afeta a saúde mental dos servidores do Judiciário, que enfrentam pressão constante e excesso de trabalho, comprometendo seu bem-estar e a qualidade do serviço prestado.

Para mudar esse cenário, a OAB local tem intensificado o pleito junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para a criação de uma nova Vara dos Juizados Especiais em Alegrete. A medida, segundo a entidade, permitiria maior celeridade no julgamento de causas de menor complexidade e reduziria o acúmulo de processos nas varas existentes.

“A população merece uma Justiça mais rápida e acessível. A criação de uma nova Vara não é apenas uma questão de estrutura, mas de garantir o direito fundamental à razoável duração do processo e proteger a saúde mental de todos que participam desse sistema”, destacou o Presidente da subseção da OAB Alegrete.

O tema tem recebido apoio de autoridades e entidades locais, mas a OAB reforça que a mobilização da comunidade é essencial para pressionar pela mudança e transformar o acesso à Justiça na região.