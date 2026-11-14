Acadêmicas de Medicina Veterinária da Urcamp Alegrete desenvolvem projeto para prevenir ataques de cães a rebanhos ovinos

Os ataques de cães soltos a rebanhos ovinos, que provocam ferimentos, mortes de animais e prejuízos econômicos aos produtores rurais, são o foco de um projeto desenvolvido por duas acadêmicas do curso de Medicina Veterinária da Universidade da Região da Campanha (URCAMP), campus Alegrete.

A iniciativa é conduzida por Emily Rodrigues e Júlia da Cunha, estudantes do 9º semestre, como parte do Projeto Integrador 2026. A proposta é desenvolver ações de conscientização, prevenção e enfrentamento do problema, que representa uma preocupação para a atividade da ovinocultura no município.

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Entre as principais ações previstas está a criação de um alerta informativo destinado aos produtores rurais, acompanhado de um mapeamento das regiões com maior incidência de ataques. A intenção é identificar os locais com registros da presença de cães soltos e compartilhar essas informações com os produtores, possibilitando maior atenção e a adoção de medidas preventivas para proteger os rebanhos.

O trabalho também prevê o levantamento de informações junto aos produtores e às entidades representativas do setor rural. A coleta de dados deverá contribuir para identificar as áreas mais afetadas, reunir registros das ocorrências e compreender a dimensão do problema em Alegrete.

O projeto conta com o apoio do Sindicato Rural de Alegrete, por meio de Henrique Dornelles Fernandes. A parceria busca fortalecer a integração entre a universidade, as entidades representativas e os produtores rurais, ampliando o alcance das ações propostas.

Sob orientação da professora Milena Antunes, as acadêmicas pretendem construir uma rede de informação e conscientização que contribua para a prevenção dos ataques, a proteção dos animais e a redução das perdas econômicas nas propriedades rurais.

A iniciativa também reforça o papel da universidade na aproximação entre o conhecimento acadêmico e as demandas da comunidade. Ao abordar um problema que afeta diretamente a produção agropecuária, o projeto busca colaborar com a valorização da ovinocultura e com o desenvolvimento do setor rural em Alegrete.