Acadêmicos de Direito da Urcamp Alegrete realizam visita técnica ao Presídio Estadual

Atividade da disciplina de Direito Processual Penal III proporcionou aos estudantes uma experiência prática sobre a execução penal e os desafios do sistema prisional.

Os acadêmicos do curso de Direito da Urcamp – Campus Alegrete participaram, na manhã da última quinta-feira, dia 22, de uma visita técnica ao Presídio Estadual de Alegrete. A atividade, desenvolvida no âmbito da disciplina de Direito Processual Penal III, teve como temática central “Execução Penal na Prática”, com o objetivo de aproximar os estudantes da realidade do sistema prisional e ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

A iniciativa proporcionou aos futuros profissionais do Direito a oportunidade de conhecer mais de perto o contexto da execução penal, compreendendo sua aplicação prática e os desafios que envolvem o cumprimento das penas no sistema penitenciário brasileiro.

A visita técnica também contribuiu para a reflexão sobre a importância da execução penal no ordenamento jurídico, especialmente no que diz respeito à aplicação da legislação, ao cumprimento das decisões judiciais e aos aspectos que envolvem a realidade do ambiente prisional.

A aproximação entre a teoria e a prática representa uma etapa importante na formação acadêmica dos estudantes de Direito, permitindo uma compreensão mais ampla das questões jurídicas e sociais relacionadas ao sistema de Justiça Criminal.

Formação acadêmica além da sala de aula

Experiências como essa fortalecem o processo de ensino e aprendizagem, oferecendo aos acadêmicos a possibilidade de observar, na prática, temas estudados durante a graduação. O contato com instituições que integram o sistema de Justiça contribui para o desenvolvimento de uma visão crítica, ética e responsável sobre a atuação dos profissionais da área jurídica.

A atividade reforça, ainda, a importância das visitas técnicas como instrumento de formação, favorecendo a construção de conhecimentos que serão fundamentais para o exercício profissional dos futuros bacharéis em Direito.

A Urcamp – Campus Alegrete agradeceu à direção do Presídio Estadual de Alegrete pela receptividade e pela oportunidade de proporcionar aos acadêmicos esse momento de aprendizado e troca de conhecimentos.

A instituição destacou a relevância da experiência para a formação acadêmica e profissional dos estudantes, reafirmando o compromisso com um ensino que integra conhecimento teórico, vivências práticas e aproximação com a realidade da comunidade e das instituições públicas.