Acadêmicos de Educação Física realizam projeto de aulas inclusivas na APAE

Um grupo de estudantes do 4º semestre do Curso de Educação Física da Urcamp realizou um projeto de educação física inclusiva com os usuário da APAE de Alegrete.

Eles contam que tiveram uma boa acolhida e realizaram um trabalho que além das atividades físicas envolveu emoção.

Educação Física inclusiva

Durante os encontros, com alunos da APAE, os acadêmicos de EF trabalharam atividades para melhorar as habilidades motoras e concentração e, também realizaram atividades rítmicas, danças, brincadeiras e jogos.

Educação Física inclusiva

Depois do 13º encontro até o final da Educação Física Inclusiva foram realizadas atividades criativas que envolveram a todos os participantes.

Foi uma experiência muito boa em que além de fazermos o nosso trabalho curricular pudemos interagir com pessoas muito especiais e que fizeram o que a eles foi proposto, comentou a estudante de Educação Física Vitória Porcela.



Foram dois meses com aulas duas vezes por semana- às terças e quintas-feiras, de 16 de setembro a 18 de novembro.

Os estudantes Laura Estivalet, Marcos Teixeira, João Neves e Vitória Porcela agradecem à direção, professores e aos alunos da APAE por estes dois meses de muita troca de experiência e aprendizado com estes que não são especiais só por alguma limitação, e sim por serem humanos incríveis. – sensíveis e amorosos, salientaram.