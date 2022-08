Açaí no Carrinho SA e SA Produções promovem dois grandes Shows Nacionais em Alegrete!

Ei, você aí, isso mesmo! Essa é pra você que canta quando está feliz, que canta no chuveiro, que canta por todos os cantos, canta sem motivos, até sem música, a música entrega tudo mesmo, mas nós queremos ir além e criar uma experiência que vai ficar na sua memória.



Prepare-se para viver uma das maiores experiências da sua vida!



Açaí No Carrinho SA e SA produções vão entregar para Você essa sensação única com os melhores shows do Brasil chegando em Alegrete.

Dia 6 de agosto – MC Menok

Dia 29 de outubro – MC Mirella

Venha viver essa experiência com a gente!!

MC MenoK vem conquistando o Brasil com sucessos que viralizaram no TikTok , Youtube e Spotify como “Vai Com Bundão” “Uma Cavala mesmo”, “Camisa do Grêmio”, “Camisa Do Flamengo” e outros sucessos.

A animação dos dois grandes shows será por conta dos Djs Frog, Dj Ani Morais, Dj Allan, Projeto Furacão 2000 com Dj Vini e Dj Dani.

Ingressos a venda nos pontos de venda do @acainocarrinhosa e com os promoters.

Ingressos segundo lote:

Pista: R$ 40,00

Vip Open Bar: R$ 60,00

Mezanino Open Bar R$ 70,00

Camarote R$ 1.000,00 (para 15 pessoas)

Nos espaços Vip e Mezanino, Open Bar de Duas horas com Cerveja, Vodka , Energético, Água e Refri.

Data: 06 de Agosto (sábado)

Local: Sociedade Italiana

Hora: 22 horas

E Dia 29 de Outubro uma das maiores Funkeiras do Brasil vai fazer um mega show em Alegrete .

MC Mirella vem para fazer a festa em comemoração do aniversário de Dois anos do Açaí no Carrinho SA.

Em breve mais informações.

Whatsapp: 55 9 9664 5122

Instagram: saproducoesalegrete

Texto: Marketing Açaí no Carrinho SA e SA Produções.