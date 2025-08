Ação conjunta da 2ª DECRAB e Inspetoria Veterinária apreende 10 bovinos com suspeita de furto em Alegrete

Share on Email

A ação foi desencadeada após o registro do furto de um bovino da raça Angus. O animal, que possuía marca de identificação, foi localizado pelos policiais durante a diligência e prontamente reconhecido pelo proprietário, sendo devolvido à vítima.

Durante a operação, outros nove bovinos também foram apreendidos por estarem sem identificação de procedência. A suspeita é de que esses animais possam ter origem ilícita, e agora a equipe da DECRAB investiga se os casos envolvem os crimes de abigeato (furto de animais), receptação ou outras práticas ilegais no setor pecuário.

Segundo a delegacia especializada, a ação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate aos crimes rurais, especialmente o abigeato, que ainda representa grande prejuízo aos produtores e à economia regional. O trabalho integrado com a fiscalização agropecuária tem sido fundamental para ampliar o alcance das investigações e garantir mais segurança no campo.

As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer a origem dos demais animais apreendidos.