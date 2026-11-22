O trabalho em defesa da saúde e da dignidade de cães e gatos segue sendo realizado por meio de uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal da Saúde, o Canil Municipal e a ONG OPAA. Além das situações de abandono e maus-tratos, a chegada dos dias mais quentes traz uma preocupação adicional: o combate aos carrapatos, que representam riscos à saúde dos animais.

Na última semana, as equipes estiveram no bairro José de Abreu, onde realizaram a aplicação de produto para o controle de carrapatos em cães e gatos. Durante a ação, também foi constatada uma situação extrema de maus-tratos, envolvendo um animal que já havia morrido.

Diante da ocorrência, a Brigada Militar foi acionada e um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado. Conforme informado, o caso deverá ter os encaminhamentos legais necessários, podendo resultar em processo judicial.

A situação reforça a preocupação das entidades envolvidas com o crescente número de ocorrências de maus-tratos e abandono de animais. Somente em 2026, a ONG OPAA já realizou aproximadamente 20 registros relacionados a casos de maus-tratos, com processos em andamento.

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Além das ações práticas de atendimento e proteção, as equipes destacam a importância da conscientização da comunidade sobre a responsabilidade de manter um animal de estimação. A adoção exige compromisso, cuidados com a saúde, alimentação adequada, abrigo e respeito durante toda a vida do animal.

A orientação da ONG OPAA é clara: se não tem condições de cuidar de um animal, não adote. A posse responsável é fundamental para evitar o abandono, o sofrimento e situações de violência contra cães e gatos.

O trabalho integrado das equipes busca não apenas atender às necessidades imediatas dos animais, mas também fortalecer a conscientização da população e garantir mais respeito, proteção e dignidade à causa animal.