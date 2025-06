Ação da Brigada Militar garante recuperação de equipamentos furtados em escola de Alegrete

A ação reforça o trabalho da corporação no combate à criminalidade e na proteção do patrimônio da comunidade.

Segundo informações da Brigada Militar, foram levados durante o furto seis televisores, dois de 50 polegadas e quatro de 32 polegadas, um celular, valores em espécie e produtos que foram consumidos no interior da escola.

Após o registro da ocorrência, os policiais foram até o local e, com apoio das imagens do sistema de videomonitoramento do educandário, conseguiram identificar o autor do crime: um homem de 30 anos, já conhecido pelas autoridades e com extensa ficha criminal. A escola mantém sistema de monitoramento e reforça que investe em medidas preventivas para assegurar a integridade de alunos, funcionários e das instalações.

O indivíduo foi localizado no centro da cidade durante as diligências. Na revista pessoal, os policiais encontraram três aparelhos celulares, sendo um compatível com o modelo furtado da escola. Questionado, o homem confessou o crime e indicou onde estavam escondidos os produtos. Três televisores de 32 polegadas foram localizados em uma sucata, enquanto os demais, um de 32 polegadas e dois de 50 polegadas, estavam na residência de um aposentado de 65 anos, que havia adquirido os aparelhos por R$ 500,00.

Todos os produtos foram recuperados. O acusado e o homem que adquiriu os televisores foram apresentados na Delegacia de Polícia. A delegada Fernanda Mendonça determinou a prisão em flagrante de ambos. O aposentado teve fiança arbitrada em um salário mínimo, quantia que foi paga, sendo ele liberado em seguida. Ele afirmou ter confiado no vendedor e disse desconhecer a origem ilícita dos equipamentos. Já o responsável pelo furto, que foi autuado por receptação em razão do intervalo entre o crime e a prisão, teve fiança fixada em seis salários mínimos. Como o valor não foi pago, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O trabalho da Brigada Militar foi amplamente reconhecido pela instituição, que agradece pela rápida resposta e pela eficiência na recuperação do patrimônio.