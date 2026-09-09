Ação da Brigada Militar termina com dois presos por suspeita de tráfico de drogas

Uma ação da Brigada Militar resultou na prisão de dois homens, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde de terça-feira(8), em Alegrete.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina. Segundo a Brigada Militar, os policiais perceberam um veículo ocupado por dois homens e identificaram um forte odor característico de maconha. Ao notar a aproximação da viatura, o passageiro teria tentado esconder um cigarro.

Os policiais realizaram a abordagem nas proximidades de um posto de combustíveis. Com um dos ocupantes, foram encontradas 29 porções de uma substância com características de maconha, além de um aparelho celular.

Durante a revista no veículo, a equipe também localizou uma balança de precisão e uma porção maior da mesma substância, que estava escondida sob um dos bancos.

Ainda conforme as informações repassadas à guarnição durante a ocorrência, a droga teria como destino a comercialização e teria sido retirada anteriormente em outro ponto da cidade.

Diante dos elementos encontrados, os dois homens receberam voz de prisão. Eles foram encaminhados inicialmente para atendimento médico e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.

A ocorrência foi registrada para os procedimentos legais e a investigação deverá apurar as circunstâncias e a eventual participação dos envolvidos no tráfico de entorpecentes.